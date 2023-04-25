Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 126 gözaltı (3)



İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE

Yeşil Sol Parti ile bazı sivil toplum kuruluşları, sabah saatlerinde Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen 126 şüphelinin gözaltına alındığı PKK/KCK operasyonunu protesto etmek için, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Sanat Sokağı´nda toplandı. Açıklamanın ardından Ekinciler Caddesi´ndeki seçim bürosuna yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Uyarılara rağmen slogan atarak ilerleyen gruba polis müdahale etti. 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, grup da yapılan uyarıların ardından dağıldı. (DHA)

Serhat ÖZDEMİR-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-04-25 16:00:34



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