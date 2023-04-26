`Gölge Baro´ gibi çalışan avukatlar, PKK/KCK´dan toplu avukatlık ücreti almış



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada Diyarbakır merkezli 21 ilde aralarında avukatların da olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Ü.A.´nın başka bir soruşturma kapsamında örgütün avukatlık yapılanması kapsamında verdiği ifadenin ardından ekiplerin yaptığı çalışmada, terör örgütünün, gençlik yapılanmasında faaliyet yürütürken yakalanan ya da gözaltına alınan örgüt mensupları ile alakalı avukatlara talimat vererek adli süreçte yardımcı olmalarını sağladığı, bu yapılanmanın avukatlık barosuna alternatif bir `Gölge Baro´ gibi hareket ettiği ve eylem yapan örgüt mensuplarına ücretsiz avukatlık hizmeti sundukları, daha sonra PKK/KCK terör örgütünden toplu olarak avukatlık ücreti adı altında para aldıkları ve bu avukatların bazılarının örgütün kırsal alanına eleman temin ettikleri ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Örgütün `yeni alan´ ve `hamle´ yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, Diyarbakır merkezli Bursa, Mardin, İstanbul, Siirt, Bingöl, Batman, Gaziantep, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman´da tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 128 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında avukatlar, dernek yöneticileri, medya yapılanmasına yer alan kişiler, örgüte yakın medya aracılığıyla propaganda yapanlar, kırsala eleman temin edenler, 2017´den bu yana gerçekleşen 60´a yakın sokak eylemini organize edenler ile bu eylemlerde molotof, silah ve benzeri suç aletlerini kullanan kişiler ve örgüte finans sağlayan kişiler yer aldı. Gözaltına alınanlar arasında, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan 4 ailenin çocuklarını dağa götürenlerin de olduğu belirtildi. 2019´daki yerel seçimlerde HDP´den seçilen bazı belediyelerin, ihale alma adı altında fahiş fiyatlarla aldıkları paraları terör örgütüne aktardıkları tespit edildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonun detayları da ortaya çıkmaya başladı. Bir süre önce başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ü.A.´nın verdiği, "2019 yılında PKK/KCK gençlik alan sorumlusu tarafından avukatlardan sorumlu olarak görevlendirildim. Bu nedenle örgütün avukat yapılanmasını daha iyi tanırım. Gençlik yapılanmasında faaliyet yürütürken yakalanan ya da gözaltına alınan örgüt mensupları ile alakalı avukatlara talimat vererek adli süreçte yardımcı olmalarını sağladım. Bu yapılanma avukatlık barosuna alternatif bir `Gölge Baro´ gibi hareket etti. Eylem yapan örgüt mensuplarına ücretsiz avukatlık hizmeti sunarak, daha sonra örgütten toplu olarak avukatlık ücreti adı altında para aldılar. Avukat S.Ş., ailesi tarafından kayıp müracaatı yapılan A.O. isimli şahsın önce aranma kaydını ifadesini vererek kaldırdı. Daha sonra evinde saklayarak kırsal alana gönderdi. Örgüt tarafından verilen talimatla `Hamle Komitesinde´ alınan karar ile `Adalet Nöbetleri´ adı altında cezaevinde bulunan üyelere yönelik faaliyetlerde bulunduk. Örgütün cezaevi yapılanması dış koordinasyonu içerisinde faaliyet yürüten avukatlar, aynı zamanda dernek adı altında faaliyet yürüttü" ifadesinin ardından çalışma yapan TEM ve İstihbarat şube müdürlüklerince örgütün avukatlık yapılanması da ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmada, bir dernek vasıtasıyla bazı avukatların terör örgütü üyelerinin adli işlemlerini takip ederek hukuki destek verdikleri ve daha sonra terör örgütü PKK/KCK´dan toplu avukatlık ücreti aldığı tespit edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-04-26 10:51:09



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