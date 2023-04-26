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89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi´nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı

DHA

89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi´nin enkazından 300 kamyon hafriyat taşındı


Serhat ÖZDEMİR-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde 1 bloğunun yıkılması sonucu 89 kişi yaşamını yitiren, 3 bloğu ise kontrollü olarak yıkılan Galeria Sitesi´ndeki enkaz kaldırma çalışmalarında şu ana kadar 300 kamyon hafriyat taşındı. Şantiye Şefi Hıdır Ardin, enkazda değerli eşyalar olduğu için biraz daha hassas davrandıklarını belirterek, "Enkazda yaklaşık 1 aylık işimiz kaldı diyebiliriz" dedi.
Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999 yılında hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı. 89 kişinin yaşamını yitirdiği, 22 kişinin de yaralandığı sitenin geriye kalan 3 bloğu da kontrollü olarak yıkıldı. 16 Mart´tan itibaren de 8 iş makinesi ve 20 personelle enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Çalışmada bugüne kadar 300 kamyon hafriyat çıkarıldı. 
`1 AYLIK İŞİMİZ KALDI´
Titizlikle yürüttükleri enkaz kaldırma çalışmalarında 1 aylık işlerinin kaldığını söyleyen Şantiye Şefi Hıdır Ardin, "Enkazda 8 iş makinemizle çalışıyoruz. Bazen bu sayı artabiliyor. Ortalama 20 personel var. 1,5 ayı aşkın süredir burada çalışıyoruz. Bazen kısmi durmalarımız oluyor. Şu ana kadar yaklaşık 300 kamyon hafriyat gitti buradan. Hafriyatları belediyenin belirlediği yerlere götürüyoruz. Değerli eşyalar olduğu için biz biraz daha hassas davranıyoruz. Vatandaşların ziynet eşyalarını bulduğumuzda buradaki görevli memurlara tutanak karşılığında teslim ediyoruz. Enkazda yaklaşık 1 aylık işimiz kaldı diyebiliriz. Çalışmalarımız burada Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediye ile koordineli bir şekilde devam ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY
2023-04-26 11:22:30

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