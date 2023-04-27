40'ıncı kavuşma, evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı



Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin oturma eylemi 1333'üncü gününde devam ederken, Erzurumlu S.T.'nin oğlu C.T.'ye kavuşması, evlat nöbetindeki aileleri umutlandırdı. Oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren Nihat Aydın, "Sanki biz kavuşmuş gibi olduk. Darısı diğer anne ve babaların başına" dedi.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde, dağa kaçırılan çocuğu için 1333 gündür evlat nöbeti tutan 358 aileden biri olan S.T., ikna çalışmalarıyla, 2017'de İstanbul'dayken kandırılıp terör örgütüne katılan, örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan oğlu C.T.'ye kavuştu. Ailesinin ve ekiplerin iknasıyla terör örgütünden kaçıp Habur Kara Hudut Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan C.T., Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde annesi ve ağabeyiyle buluşturuldu.

'SANKİ BİZ KAVUŞMUŞ GİBİ OLDUK'

40'ıncı ailenin de evladına kavuşması, Diyarbakır'da HDP önünde çocuklarını bekleyen evlat nöbetindeki diğer aileleri sevindirdi. 2015'te 13 yaşında kandırılıp kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, "Bugün Allah'a şükürler olsun, 40'ıncı aile de çocuğuna kavuştu. Sanki biz kavuşmuş gibi olduk. Darısı diğer anne ve babaların başına. Tabi ki umudumuzu yitirmeyeceğiz. Eylemimiz devam edecek. Sonuna kadar gideceğiz bu işin. Bu eylemi sonlandırmayacağız. İnşallah diğer çocuklarımız da sesimizi duyar ve gelir ailelerine kavuşurlar. Bu hasret bitsin, anaların gözyaşları dinsin artık diyoruz" dedi.

2010'da lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Mahmut için eylemini sürdüren Bedriye Uslu ise şunları söyledi:

"Herkes bilsin devletimiz çok güçlüdür. Biz bu nöbeti hiç bırakmıyoruz. İnşallah darısı bizim başımıza olacak. İnşallah hem çadırdaki hem de çadıra gelmemiş olan bütün ailelerin çocukları döner. Gelsinler devletine teslim olsunlar, bizim de bu çilemiz bitsin." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-04-27 15:49:41



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