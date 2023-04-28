Diyarbakır merkezli 21 ildeki terör operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı



DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 21 ilde polisin terör örgütü PKK/KCK'ya finansman sağlayan, eleman kazandıran, hukuki destek veren, örgütün propagandasını yapan ve sokak eylemleri gerçekleştirenlere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 64 şüpheliden 29´u tutuklandı. 79 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Örgütün `yeni alan´ ve `hamle´ yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, Diyarbakır merkezli Bursa, Mardin, İstanbul, Siirt, Bingöl, Batman, Gaziantep, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman´da tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 143 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında avukatlar, dernek yöneticileri, medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte yakın medya aracılığıyla propaganda yapanlar, kırsala eleman temin edenler, 2017´den bu yana gerçekleşen 60´a yakın sokak eylemini organize edenler ile bu eylemlerde molotof, silah ve benzeri suç aletlerini kullanan kişiler ve örgüte finansman sağlayan kişiler yer aldı. Gözaltına alınanlar arasında, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan 4 ailenin çocuklarını dağa götürenlerin de olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 64 şüpheliden 5'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 29'u tutuklandı, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 79 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)

2023-04-28 12:26:06



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