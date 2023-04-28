Suç örgütlerine silah temin eden çeteye `İyi bayramlar´ operasyonu (2)

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3'Ü TUTUKLANDI

Diyarbakır'da ve Şanlıurfa'da suç örgütlerine silah temin ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-04-28 13:22:32



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