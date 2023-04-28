Şarampole devrilen traktördeki anne öldü, oğlu ağır yaralandı

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktördeki sürücü yaralandı, annesi ise yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çüngüş ilçesine bağlı Mirgan Yaylası'nda meydana geldi. M.P. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, traktörde bulunan anne Ayten P. yaşamını yitirirken, oğlu M.P. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.P., sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, anne Ayten P.'nin cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. M.P.´nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-28 22:48:50



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