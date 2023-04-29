Çocuklarının yanında eşini eşarpla boğarak, kuzenini de bıçaklayarak öldürdü

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Ergani ilçesinde Y.Ö., 2 çocuğunun yanında eşi S.Ö´yü eşarpla boğdu, kendi kuzeni M.T´yi de bıçaklayarak öldürdü. Y.Ö., çocuklarını akrabalarına bıraktıktan sonra polise teslim oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi 1'inci Gülbaran Caddesi´nde meydana geldi. Y.Ö., evde 2 çocuğunu gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşi S.Ö.´yü eşarpla boğarak, kendi kuzeni M.T.´yi de bıçaklayarak öldürdü. Y.Ö., çocuklarını alıp, akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek teslim oldu.
Y.Ö´nün ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri S.Ö. ve M.T.´nin cesetleriyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Y.Ö´nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN
2023-04-29 12:23:42
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