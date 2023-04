2,5 aydır hatıralarının olduğu orta hasarlı evinin önünde oturuyor

Yakup ALTAYSerhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da Halime Pehlivan´ın (73), Bağlar ilçesinde 2 yıl önce aldığı evinin olduğu 8 katlı apartman, Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar gördü. Hasar nedeniyle giremediği, bir süre önce ölen eşiyle hatıralarının olduğu evinin önüne yaklaşık 2,5 aydır gelip oturan Pehlivan, "Her sabah buraya geliyorum, belki `Evinize girebilirsiniz´ derler diye bekliyorum. Kimse bir şey söylemiyor. Ağlayıp gidiyorum. Tek kaldım, çocuklarım da yok" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır´da, 1´i boş 7 bina yıkıldı. Kent genelinde 414 kişi hayatını kaybederken, 912 kişi de yaralandı. Eski evinde asansör olmadığı için 2021´de kalp rahatsızlığı bulunan eşi Abdüllatif Pehlivan (84) için Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi´ndeki 8 katlı Şahin 2 Apartmanı´nın 4´üncü katındaki daireyi satın alan Halime Pehlivan, bundan 1 hafta sonra eşini kaybetti. Yalnız yaşamaya başlayan Pehlivan´ın apartmanı 6 Şubat´taki depremlerde ağır hasar aldı. Yalnız olduğu ve korktuğu için çadıra gitmeyen Pehlivan, zaman zaman komşularında ve yeğeninde kalmaya başladı. Pehlivan, yaklaşık 2,5 aydır, hasarlı binanın önüne gelip oturuyor.

`HER SABAH GELİYORUM´

Her sabah apartmanın önüne geldiğini söyleyen Pehlivan, "Belki biri `Evinize girebilirsiniz´ der diye bekliyorum. Kimse bir şey söylemiyor. Ağlayıp gidiyorum. Ev hasar alınca sokakta kaldım. Depremden iki yıl önce bu evi eşim için aldım. Diğer evde asansör olmadığı için, rahatça eşimi hastaneye götüreyim, diye aldım. Kalp rahatsızlığı vardı. Bu evde bir hafta kalmadı vefat etti. Ben tek kaldım, çocuklarım da yok. Deprem gecesi evdeydim. Sabaha karşı sallanmaya başladım. Şiddetli bir şekilde kalktığım zaman yere düştüm. Kalktım kapıya yetiştim. Kapıyı açtım baktım herkes kaçıyor. Ben de kaçtım. Kalacak yerim yok, bir yeğenim var. Bazen onda kalıyorum. Gündüz de gelip evimin önünde kalıyorum. Evime giremiyorum eğer yıkacaklarsa yıksınlar ya da evime gireyim. Sokakta mahvoldum. İlk günler hiç kimsenin yanına gitmiyordum. Bana `Çadıra git´ dediler ben yalnız olduğum için korkuyordum, gitmedim. Bana yardımcı olmalarını istiyorum" diye konuştu. (DHA)

