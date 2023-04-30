`Çocuk gelin´in annesi: Severek evlenmek istedi, zorlama olmadı

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, bir düğün salonunda `çocuk gelin´ olduğu ihbarıyla polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi arasında bulunan anne M.G'nin ifadesinde, 15 yaşındaki kızı G.G.´nin severek evlenmek istediğini, herhangi bir zorlama olmadığını söylediği öğrenildi.
Olay, dün Sur ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. 15 yaşında olduğu iddia edilen G.G., S.S.(24) ile evlendirilmek üzere kuaföre götürüldü. G.G. ile S.S., daha sonra gelin arabasıyla düğün salonuna geldi. Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polisin operasyonuyla durduruldu. Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. G.G.´nin pedagog eşliğinde ifadesi alınırken, 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gözaltına alınanlar arasında bulunan G.G.´nin annesi M.G., ifadesinde kızının severek evlenmek istediğini belirterek, "Biz de evliliğe onay verdik. Herhangi bir zorlama olmadı" dediği öğrenildi.. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-04-30 16:44:14
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