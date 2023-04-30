Diyarbakır'da `En Güzel Örnek Hazreti Muhammed´ etkinliği



Gıyasettin TETİKYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'En Güzel Örnek Hazreti Muhammed´ temasıyla Nevruz Parkı'nda Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'da, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında `En Güzel Örnek Hazreti Muhammed´ temasıyla Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'nda program düzenlendi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programa, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, Filistin İslami Direniş Hareketi (HAMAS) yetkilisi Münir Said, Irak, İran, Suriye ve Lübnan´dan çeşitli katılımcılar ve çok sayıda kişi katıldı.

`DİYARBAKIR TAM 1400 SENEDİR MÜSLÜMAN´

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, "Diyarbakır tam 1400 senedir Müslüman. O günden bugüne imanından, ümmet oluşundan zerre kadar taviz vermedi. Muhammed ümmeti olmaktan daha büyük bir pasaport, kimlik tanımıyoruz. Allah´ın düşmanlarını düşman bilme konusundan ayrılmayın. Unutmayalım ki biz o Peygamber'e ne kadar bağlı olursak özellikle, aile hayatında, adalette, terazide, ölçmede tartmada ne kadar Hazreti Muhammed´e benzersek vallahi o kadar dünya bizi bağrına basıyor. Dünya bizi bekliyor, mazlumlar bizi bekliyor. Garibanlar bizi bekliyor, hakkı yenenler bizi bekliyor. Alın terleri sömürülenler bizi bekliyor" dedi.

Program, Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça okunan ilahi ile duaların ardından sona erdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Yakup ALTAY

2023-04-30 18:31:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.