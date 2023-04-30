Diyarbakır'da çift gökkuşağı seyirlik manzara oluşturdu

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da etkili olan yağışın ardından akşam saatlerinde ortaya çıkan çift gökkuşağı seyirlik görüntü oluşturdu.

Kentte, etkili olan sağanak sonrası akşam saatlerinde güneşin ortaya çıkmasıyla şehir merkezinin üzerinde çift gökkuşağı oluştu. Birçok noktadan gözlenen renk cümbüşü seyirlik manzara yarattı. Vatandaşlar kısa süren renk cümbüşünün keyfini çıkarırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Gökkuşağı bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-04-30 19:26:11



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