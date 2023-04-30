Eşini eşarpla boğup, kuzenini de bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´ın Ergani ilçesinde 2 çocuğunun yanında eşi Songül Özer´i eşarpla boğup, kendi kuzeni Mehmet Türk´ü de bıçaklayarak öldüren ve ardından polise teslim olan Yavuz Özer, tutuklandı.
Olay, 28 nisanda akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi 1'inci Gülbaran Caddesi´nde meydana geldi. Yavuz Özer, evde 2 çocuğunun gözü önünde henüz belirlenemeyen nedenle eşi Songül Özer´i eşarpla boğarak, kendi kuzeni Mehmet Türk´ü de bıçaklayarak öldürdü. Yavuz Özer, çocuklarını alıp, akrabalarına teslim ettikten sonra Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek teslim oldu. Yavuz Özer´in ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri Songül Özer ve Mehmet Türk´ün cesetleriyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yavuz Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN
2023-04-30 19:28:39
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