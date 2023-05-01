Kazadan sonra sürücülerin kavgası kamerada

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazadan sonra 2 sürücü kavga etti, o anlar kameraya yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından 2 sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Sürücüler, daha sonra araçlarına binip, bölgeden ayrıldı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-05-01 13:06:33
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