Diyarbakır´da yıldırım düştü; çoban ağır yaralı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´ın Lice ilçesinde bulunduğu bölgeye yıldırım düşen çoban Muhammet Polat (30) ağır yaralanırken, 5 inek öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Sığınak Mahallesi Kalemli mezrasında meydana geldi. Muhammet Polat´ın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda 5 inek ölürken, Polat ağır yaralandı. Yakınlarının fark edip, haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Lice Devlet Hastanesi´ne götürülen Polat, buradaki müdahalesinin ardından Diyarbakır´a Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Polat´ın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-05-01 16:46:46



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