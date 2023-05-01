Diyarbakır'daki 'Karot' operasyonunda 10 tutuklama

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'da boşaltılan binalarda yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin düzenlenen 'Karot' operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, depremde boşaltılan binalardaki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı; 10 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin kent dışından geldiği tespit edildi. Şüphelilerden 1'inin 19 yıl, 1'inin de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. 'Karot' isimli operasyon kapsamında yapılan aramalarda, yüklü miktarda ziynet eşyası da ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-05-01 17:11:18
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