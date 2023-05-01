Diyarbakır'daki 'Karot' operasyonunda 10 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'da boşaltılan binalarda yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin düzenlenen 'Karot' operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, depremde boşaltılan binalardaki hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı; 10 şüpheli yakalandı. 3 şüphelinin kent dışından geldiği tespit edildi. Şüphelilerden 1'inin 19 yıl, 1'inin de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. 'Karot' isimli operasyon kapsamında yapılan aramalarda, yüklü miktarda ziynet eşyası da ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-05-01 17:11:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.