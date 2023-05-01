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Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Batman ve Elazığ´da 1 Mayıs kutlandı

DHA

Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Batman ve Elazığ´da 1 Mayıs kutlandı


DİYARBAKIR/TUNCELİ/BİNGÖL/BATMAN/ELAZIĞ, (DHA)DİYARBAKIR, Tunceli, Batman ve Elazığ´da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bingöl´deki etkinlik, 1 Mayıs 2003´te meydana gelen depremin 20´nci yıl dönümü nedeniyle buruk geçti.
Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla Dağkapı Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. CHP, Yeşil Sol Parti ile bazı siyasi parti flama ve bayraklarının da bulunduğu miting, yaklaşık 3 saat sürdü. Demir bariyerlerle kapatılan etkinlik alanına gelen katılımcılar, polis ekiplerinin üst aramasının ardından içeriye alındı. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle platform ve sanatçıların katılımı olmadan kutlanan etkinlikte davul ve zurna ile kısa süre halay çekildi. DİSK Genel-İş 2 No´lu Şube Başkanı Becet Barut, "Zamlar, alım gücündeki erime hayatı yaşanılmaz kılıyor. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış, demokrasi ve laiklik için 'artık yeter' diyoruz" dedi.
TUNCELİ´DE KUTLAMALAR ŞENLİK HAVASINDA GEÇTİ
Tunceli´de 1 Mayıs Tertip Komitesi´nin düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, şenlik havasında geçti. Sanat Sokağı´nda bir araya gelen siyasi parti, sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar kortej eşliğinde slogan atarak Seyit Rıza Meydanı´na yürüdü. Meydanda toplanan yaklaşık 3 bin kişi, bir süre davul zurna eşliğinde halaylar çekip, slogan atarak 1 Mayıs kutlamalarını başlattı. Coşkulu kutlama, müzik gruplarının dinletisiyle sona erdi.
BATMAN´DA HALAY VE ŞARKILARLA KUTLAMA
Batman Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğündeki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Kültür Mahallesi´ndeki Kadın Parkı´nda kutlandı. Kutlamalara, sendikalar, siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Etkinlik sanatçıların söylediği şarkılar eşliğinde halaylarla program sona erdi.
ELAZIĞ´DA SADECE BASIN AÇIKLAMASIYLA KUTLANDI
Elazığ´da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Perşembe Pazarı Meydanı´nda yapıldı. Güvenlik nedeniyle polis ekipleri tarafından alana giren tüm katılımcılar arandı. Kutlamalarda sadece basın açıklaması yapıldı. Grup adına konuşan Yapı Yol-Sen Şube Başkanı ve 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Kenan Korkmaz, "Bugün, tüm dünya işçi sınıfının dayanışma içinde olduğu gündür. 1 Mayıs 1886 yılında işçilerin insanlık dışı ağır çalışma şartlarına karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktıkları gündür. İşçilerin emperyalizme karşı bir araya gelerek dayanışma içinde oldukları, alanlara çıktıkları ve ses yükselttikleri tarihi bir gündür" dedi.
BİNGÖL´DE BURUK KUTLAMA
1 Mayıs kutlamaları, Bingöl´de 1 Mayıs 2003´te meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin 20´nci yıl dönümü ile 6 Şubat´ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin anılmasıyla başladı. Genç Caddesi´nde düzenlenen, etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu. KESK Kadın Sözcüsü Perihan Demir, "Kamu hizmetlerinin çöktüğü gerçeğini hiçbir kahramanlık gizleyemez. Dostlar, yoldaşlar, sevgili kadınlar ve gençler, kapitalizmin yarattığı ekolojik yıkımın ağır sonuçları deprem gibi felaketlerde, daha fazla ölüme, yıkıma, yerinden edilmeye, mülteci krizlerine ve açlığa neden oluyor" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY, Serhat Ozan YILDIRIM, Aziz ÖNAL, Bayram AYHAN, Tekin YALÇINKAYA
2023-05-01 17:20:26

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