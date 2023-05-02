Diyarbakır'da züccaciye deposunda yangın

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Selim KAYA-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da züccaciye deposunda çıkan yangın mahallede paniğe neden olurken, itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 760'ıncı Sokak´ta bir züccaciye mağazasına ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Yangın kısa sürede depoyu sararken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Depodan çıkan duman mahalleyi sardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, çevresindeki evlere sıçramadan söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında depo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-05-02 15:06:37



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