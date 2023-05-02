Diyarbakır'da yol çöktü

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Gıyasettin TETİKSelim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde çöken yol polis tarafından trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri ise çalışma başlattı.

Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarında yolun çökmesi üzerine genişliği 2, derinliği ise 3 metrelik çukur oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yol, polis tarafından tek yönlü trafiğe kapatılarak önlem alındı. Belediye ekipleri de yolda çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKSelim KAYA

2023-05-02 19:40:43



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