Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı hesap verebilmelidir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı hesap verebilmelidir

DHA

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı hesap verebilmelidir


Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "6 ayrı siyasi parti bir araya gelmemizin bir temel sebebi vardır. O da Cumhurbaşkanlığı Sistemini değiştirmektir. Bu sistem değişmeden otoriterlik ortadan kalkmaz. Cumhurbaşkanı hesap verebilmelidir, aldığı kararlar Mecliste müzakere edilebilmelidir. Bunu bugün yapmak mümkün değildir. Bu sistemi de geldiğimiz gibi değiştirme imkanı yoktur. Anayasa'nın değişmesi lazım" dedi.
Diyarbakır'a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kayapınar ilçesinde yer alan seçim bürosunu ziyaret etti. Karamollaoğlu, daha sonra partisinin il teşkilatının Sur ilçesinde bir toplantı salonunda düzenlediği 'Diyarbakır Buluşması' programına katıldı. Programa Karamollaoğlu'nun yanı sıra, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Millet İttifakı milletvekili adayları ve il temsilcilerinin de yer aldığı programda konuşan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanının hesap verebilir olması gerektiğini ifade ederek, bunun anayasayı değiştirmekle mümkün olacağını söyledi.
'İŞSİZLİK SAYISI ALDI BAŞINI GİTTİ'
Karamollaoğlu, konuşmasının devamında, devlet tesisleri ve arsaların bütünüyle satıldığını ifade ederek, işsizlik sayısının yüzde 15'e vardığını belirterek, "Devlet tesisleri, arsalar bütünüyle satıldı. Bunların satılmasının meydana getirdiği boşluğu özel sektör ve şahıslar dolduramadı. Böyle olunca da biz güçlü ülke olma özelliğini adım adım kaybettik. İnsanlarımız da kendi yaşadıkları topraklarda huzurlu bir imkana kavuşamamış oldular. İşsizlik sayısı aldı başını gitti. Rakamlara baktığımızda sanki işsizlik daha az sayıdaymış gibi gösteriliyor. Bugün Türkiye´de 12 milyona yaklaşan sosyal yardımlardan istifade ederek, hayatını idame ettirmeye çalışan insanlarımız var. Bu insanlar çalışamıyor ve çalışmıyorlar. Sadece devletin verdiği birkaç kuruşla geçinmeye çalışıyorlar. Türkiye´de yüzde 15´e varan bir işsizlik var. Kendi politikalarımızı iyi belirlemeye ihtiyacımız var. Komşu ve diğer ülkelerle şahsiyetli bir politika izlemek mecburiyetindeyiz. Biz ilk adımı bulunduğumuz bölgedeki Müslüman ülkelerle daha yakınlaşmaya mecburuz" diye konuştu.
'KEMAL KILIÇDAROĞLU´NUN CUMHURBAŞKANI OLACAĞINA İNANIYORUM'
6 siyasi parti bir araya gelerek birtakım karar aldıklarını, kararlarının Cumhurbaşkanlığı Sistemi değişene kadar devam edeceğini ifade eden Karamollaoğlu, şöyle dedi:
"Şu anda Türkiye bir soygun ülkesidir. Bu iktidarın önemli birkaç özelliği var. Yolsuzluk, israf, soygundur. Allah nasip ederse biz iktidara geldiğimiz zaman bu tip problemler ortadan kalkacak. Arkadaşlarımız 1,5 sene içerisinde her konuda değişikliklerin nasıl yapılacağına karar verdiler. 6 ayrı siyasi partinin bir araya gelmemizin bir temel sebebi vardır. O da Cumhurbaşkanlığı Sistemini değiştirmektir. Bu sistem değişmeden otoriterlik ortadan kalkmaz. Cumhurbaşkanı hesap verebilmelidir. Aldığı kararlar Mecliste müzakere edilebilmelidir. Bunu bugün yapmak mümkün değildir. Bu sistemi de geldiğimiz gibi değiştirme imkanı da yoktur. Anayasa'nın değişmesi lazım. Dedik, `gelin bir araya gelelim bu Anayasa'yı nasıl değiştireceğimizi bir kere ortaya koyalım. Bu geçiş döneminde Türkiye nasıl yönetilecek onunda temel prensiplerini belirleyelim´. Şu anda bizim ne kadar süre iktidarda kalacağımız seçimden sonra belli değildir. Ben seçimi kazanacağımıza ve Kemal Kılıçdaroğlu´nun Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum. Birbirinden farklı görüşlere sahip 6 siyasi parti her ay bir araya gelerek bir takım kararlar aldık. Bu kararlar Cumhurbaşkanlığı Sistemi değişene kadar devam edecektir." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY
2023-05-02 23:14:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ...
Diyarbakır'da çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çökme meydana gelen yol trafiğe ...
Diyarbakır'da yol çöktü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yol çöktü
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 175 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 175 şüpheli ...
Diyarbakır'da Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Diyarbakır'da Akademi Lise öğrencilerine kitap setleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Akademi Lise öğrencilerine kitap ...
Diyarbakır'da öğrenciler depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da öğrenciler depremde hayatını ...
Diyarbakır'da depoda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'da züccaciye deposunda yangın
YEREL HABERLER Diyarbakır'da züccaciye deposunda yangın
Diyarbakır'da organik tarımla ilgili çalıştay düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da organik tarımla ilgili çalıştay ...
Diyarbakır'da bir ayda gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 163 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir ayda gerçekleştirilen asayiş ...
Diyarbakır’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yolcu minibüsü ile otomobilin ...
Diyarbakır'da öğretmenler depremzedelerin ihtiyaçları için bir araya geldi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da öğretmenler depremzedelerin ihtiyaçları ...
(Görüntülü) DİYARBAKIR, TUNCELİ, BİNGÖL, BATMAN VE ELAZIĞ?DA 1 MAYIS KUTLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DİYARBAKIR, TUNCELİ, BİNGÖL, BATMAN VE ...
Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Batman ve Elazığ´da 1 Mayıs kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Batman ve Elazığ´da 1 ...
Diyarbakır'daki 'Karot' operasyonunda 10 tutuklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki 'Karot' operasyonunda 10 tutuklama
Diyarbakır´da yıldırım düştü; çoban ağır yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır´da yıldırım düştü; çoban ağır yaralı
Doğu ve Güneydoğu'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlandı
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" ...
Diyarbakır'da depremde boşaltılan binalarda hırsızlık iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depremde boşaltılan binalarda hırsızlık ...
`Çocuk gelin´ ailesine teslim edildi; gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
YEREL HABERLER `Çocuk gelin´ ailesine teslim edildi; gözaltına ...
Kazadan sonra sürücülerin kavgası kamerada
YEREL HABERLER Kazadan sonra sürücülerin kavgası kamerada
Diyarbakır anneleri oturma eylemini sürdürmekte kararlı
YEREL HABERLER Diyarbakır anneleri oturma eylemini sürdürmekte ...
Diyarbakır'da Türkiye Tekvando Federasyonu "Siyah Kuşak Dan" sınavı yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Türkiye Tekvando Federasyonu "Siyah ...
Diyarbakır'da kurulan "glütensiz mutfak"ta çölyak hastası öğrencilere ekmek üretiliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kurulan "glütensiz mutfak"ta çölyak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.