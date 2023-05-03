Diyarbakır'da, çıktığı direkte akıma kapılan işçi ağır yaralandı



Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, sayaç okumak için çıktığı direkte elektrik akımına kapılan işçi V.E., ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi 1251´inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, enerji şirketi işçisi V.E., sayaç okumak için hidrolik BOM aracıyla çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan V.E., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. V.E., buradaki müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. V.E.´nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-05-03 21:11:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.