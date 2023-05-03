Evinin önünde oynarken öğrenci servisinin çarptığı Muhammet, yaşamını yitirdi

Gıyasettin TETİKYakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, evinin önünde oyun oynarken öğrenci servisinin çarptığı 6 yaşındaki Muhammet Beşir Çapan, yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi´nde meydana geldi. A.A. yönetimindeki 21 S 0468 plakalı öğrenci servisi, evinin önünde oynayan Muhammet Beşir Çapan´a çarptı. Küçük çocuk ağır yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından İplik Aile Sağlık Merkezi´ne götürülen Muhammet, buradaki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü A.A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİKYakup ALTAY
2023-05-03 21:32:40
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