Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine 'Son Fön' operasyonu: 11 gözaltı



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR´da güzellik salonu görünümü kazandırılan iş yerlerinde yasa dışı bahis oynatan çeteye düzenlenen 'Son Fön' adı verilen operasyonda, çete elebaşının da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis çetelerine yönelik 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere 'Son Fön' ismi verilen operasyon düzenledi. Operasyonda çete elabaşının da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Çetenin güzellik salonu görünümlü iş yerinde yasa dışı bahis oynattığı, güvenlik kameralarıyla da önlemlerin alındığı belirlendi. Yapılan aramalarda yasa dışı bahisle ilgili kayıtların tutulduğu dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartları da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-05-04 10:34:57



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