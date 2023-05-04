Diyarbakır'daki depremzedeler çadırdan konteynere geçiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır'daki depremzedeler çadırdan konteynere geçiyor

DHA

Diyarbakır'daki depremzedeler çadırdan konteynere geçiyor


Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde depremzedeler için 55 bin metrekarelik alana, şehrin tek konteyner kenti kuruldu. Daha önce çadır kentten sel riski nedeniyle geçici olarak KYK yurduna alınan depremzedelerin, 621 konteynerden oluşan, içinde oyun alanı, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası ile yönetim ofisi de bulunduğu kente yerleştirmesine başlandı. Vali Ali İhsan Su, "900 civarında vatandaşımızı yerleştirmiş durumdayız. Çocuklarımızı servisle okula götürüp, getiriyoruz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Evleri ağır hasar alan ya da binaları kontrollü yıkılan afetzedeler, Diyarbakır-Silvan kara yolu Dicle Nehri kenarında kurulan çadır kente geçici olarak yerleştirildi. Mart ayında yaşanan sel baskını sonrasında da afetzedeler, tahliye edilip, KYK yurtlarına gönderildi. Son olarak depremzedeler için AFAD koordinatörlüğünde Kayapınar ilçesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki 55 bin metrekarelik alana, şehrin tek konteyner kenti kuruldu. 621 konteynerden oluşan, içinde oyun alanı, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası ile yönetim ofisi de bulunduğu kente yerleştirmeler başladı.
'900 CİVARINDA VATANDAŞIMIZI YERLEŞTİRMİŞ DURUMDAYIZ'
Konteyner kente ilişkin bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, "Talep edenler için bir konteyner kent oluşturduk. Vatandaşlarımızı yerleştirmeye başladık. Şu an için 215 konteynere, 900 civarında vatandaşımızı yerleştirmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da karşılamış durumdayız. Ana sınıflarından sosyal donatı alanlarına kadar oyun alanları mevcut. Mescit ve çamaşırhane ile sağlık ünitesi de yer alıyor. Güvenliği de sağlanıyor. Vatandaşlarımıza bunu sunmuş durumdayız. Okula gidecek olan çocuklara servisler ayarlandı. Çocuklarımızı servisle okula götürüp, getiriyoruz. Vatandaşlarımıza konteyner içerisinde kullanacağı buzdolabından, ısıtıcıya ve yemek pişiren ocaktan diğer ihtiyaçlarına kadar verildi. Burada toplu yemek verme işlemi yapmıyoruz. Vatandaşlarımız ile görüştük, talepleri doğrultusunda kendileri yapmak istediler. Onlara gıda paketleri veriyoruz. Kendileri yemeklerini yapıyorlar, herhangi bir sıkıntı yok. İhtiyaçları olmaları halinde görevlilerimiz var. 7 gün 24 saat burada hizmet vermeye devam ediyorlar" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2023-05-04 11:10:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine 'Son Fön' operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yasa dışı bahis çetesine 'Son Fön' ...
Diyarbakır'da bahis çetesine yönelik "Son fön" operasyonunda 11 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bahis çetesine yönelik "Son fön" ...
Diyarbakır'da geleneksel otlarla yapılan yemekler yarıştı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da geleneksel otlarla yapılan yemekler ...
Evinin önünde oynarken öğrenci servisinin çarptığı Muhammet, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Evinin önünde oynarken öğrenci servisinin çarptığı ...
Diyarbakır'da, çıktığı direkte akıma kapılan işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, çıktığı direkte akıma kapılan işçi ...
Diyarbakır'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk öldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da öğrenci servisinin çarptığı çocuk öldü
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
YEREL HABERLER Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ...
Ergani'de toplu taşıma hizmeti
YEREL HABERLER Ergani'de toplu taşıma hizmeti
Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kırsal mahallelerde yollar yenileniyor
14 ay kabızlık şikayetiyle hastaneye gitti, 10 santimetrelik tümör tespit edildi
YEREL HABERLER 14 ay kabızlık şikayetiyle hastaneye gitti, 10 ...
Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 18 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 18 kişi ...
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Diyarbakır'da konuştu:
YEREL HABERLER Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ...
Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı hesap verebilmelidir
YEREL HABERLER Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı hesap verebilmelidir
Diyarbakır'da çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çökme meydana gelen yol trafiğe ...
Diyarbakır'da yol çöktü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da yol çöktü
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 175 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 175 şüpheli ...
Diyarbakır'da Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Eğitim-Bir-Sen'den açıklama
Diyarbakır'da Akademi Lise öğrencilerine kitap setleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da Akademi Lise öğrencilerine kitap ...
Diyarbakır'da öğrenciler depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikti
YEREL HABERLER Diyarbakır'da öğrenciler depremde hayatını ...
Diyarbakır'da depoda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'da züccaciye deposunda yangın
YEREL HABERLER Diyarbakır'da züccaciye deposunda yangın
Diyarbakır'da organik tarımla ilgili çalıştay düzenlendi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da organik tarımla ilgili çalıştay ...
Diyarbakır'da bir ayda gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında 163 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da bir ayda gerçekleştirilen asayiş ...
Diyarbakır’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da yolcu minibüsü ile otomobilin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.