Diyarbakır'daki depremzedeler çadırdan konteynere geçiyor



Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde depremzedeler için 55 bin metrekarelik alana, şehrin tek konteyner kenti kuruldu. Daha önce çadır kentten sel riski nedeniyle geçici olarak KYK yurduna alınan depremzedelerin, 621 konteynerden oluşan, içinde oyun alanı, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası ile yönetim ofisi de bulunduğu kente yerleştirmesine başlandı. Vali Ali İhsan Su, "900 civarında vatandaşımızı yerleştirmiş durumdayız. Çocuklarımızı servisle okula götürüp, getiriyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Evleri ağır hasar alan ya da binaları kontrollü yıkılan afetzedeler, Diyarbakır-Silvan kara yolu Dicle Nehri kenarında kurulan çadır kente geçici olarak yerleştirildi. Mart ayında yaşanan sel baskını sonrasında da afetzedeler, tahliye edilip, KYK yurtlarına gönderildi. Son olarak depremzedeler için AFAD koordinatörlüğünde Kayapınar ilçesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arkasındaki 55 bin metrekarelik alana, şehrin tek konteyner kenti kuruldu. 621 konteynerden oluşan, içinde oyun alanı, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası ile yönetim ofisi de bulunduğu kente yerleştirmeler başladı.

'900 CİVARINDA VATANDAŞIMIZI YERLEŞTİRMİŞ DURUMDAYIZ'

Konteyner kente ilişkin bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, "Talep edenler için bir konteyner kent oluşturduk. Vatandaşlarımızı yerleştirmeye başladık. Şu an için 215 konteynere, 900 civarında vatandaşımızı yerleştirmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da karşılamış durumdayız. Ana sınıflarından sosyal donatı alanlarına kadar oyun alanları mevcut. Mescit ve çamaşırhane ile sağlık ünitesi de yer alıyor. Güvenliği de sağlanıyor. Vatandaşlarımıza bunu sunmuş durumdayız. Okula gidecek olan çocuklara servisler ayarlandı. Çocuklarımızı servisle okula götürüp, getiriyoruz. Vatandaşlarımıza konteyner içerisinde kullanacağı buzdolabından, ısıtıcıya ve yemek pişiren ocaktan diğer ihtiyaçlarına kadar verildi. Burada toplu yemek verme işlemi yapmıyoruz. Vatandaşlarımız ile görüştük, talepleri doğrultusunda kendileri yapmak istediler. Onlara gıda paketleri veriyoruz. Kendileri yemeklerini yapıyorlar, herhangi bir sıkıntı yok. İhtiyaçları olmaları halinde görevlilerimiz var. 7 gün 24 saat burada hizmet vermeye devam ediyorlar" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-05-04 11:10:57



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