Okul servis minibüsünün altında kalıp, öldü; kaza kamerada

Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'da sürücüsünün geri manevra yaptığı okul servis minibüsünün altında kalan Üzeyir Göktekin (76) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah kırsal Karamusa Mahallesi'nde meydana geldi. Karamusa Ortaokulu'na öğrenci taşıyan ve plakası öğrenilmeyen minibüsün sürücüsü H.G. (46), yolda Üzeyir Göktekin'i de aldı. Okula gelen minibüsten inen Göktekin, aracın arkasına geçti. Bu sırada H.G. geri manevra yapınca Göktekin, aracın altında kaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Çağırılan sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göktekin, hayatını kaybetti.

Sürücü H.G. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2023-05-04 15:13:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.