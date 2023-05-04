Servis şoförü, öğrenciyi darbetti

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da servis şoförü V.Ö. (53), okul önünde taşıdığı öğrenciyle kavga eden M.B.Ö.´yü (11) darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.B.Ö.´nün ailesi V.Ö.´den şikayetçi oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesindeki Şehit Birkan Gündüz Ortaokulu önünde meydana geldi. Servis şoförü V.Ö., okul önünde beklerken, taşıdığı öğrenci ile tartışıp kavga eden M.B.Ö.´yü darbetti. Çevredekiler araya girerken, M.B.Ö. eve giderek durumu ailesine anlattı. Erdal Ö., oğlunu hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü´ne giderek V.Ö.´den şikayetçi oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, V.Ö.´nün M.B.Ö.´yü darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-05-04 16:36:03
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