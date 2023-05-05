2023 İETT ücretleri ne kadar?

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı' nca yürütülen yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ´a yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Gündem Türkiye-Diyarbakır

2023-05-05 08:58:19



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