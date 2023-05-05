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Diyarbakır'daki bombalı saldırı sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA

Diyarbakır'daki bombalı saldırı sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet istemi


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısı sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baş şüpheli Ferhat Aksoy´un da (24) aralarında olduğu 4 tutuklu hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 122 yıldan 194 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Olay, geçen yıl 16 Aralık´ta DiyarbakırMardin kara yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Canlı hayvan borsasında görevli çevik kuvvet personelini taşıyan midibüsün geçtiği sırada bombalı araçla yapılan saldırıda 8 polis memuru ve 1 sivil hafif yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilirken, saldırının kiralık araçla gerçekleştirildiği tespit edildi. Aracı olay yerine park eden Ferhat Aksoy ile onu taksiyle götüren A.A., Lice ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ardından 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ferhat Aksoy´un kardeşinin 2004 yılında terör örgütündeyken güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle 12 şüpheli daha gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sorguların ardından 17 şüpheliden 8´i serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise yoğun güvenlik önlemleriyle 20 Aralık´ta adliyeye sevk edildi. Aralarında baş şüpheli Ferhat Aksoy'un da olduğu kişilerden A.A., B.A., S.A., ve G.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırıya ilişkin 5'i tutuklu 8 sanık hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık Ferhat Aksoy´un Diyarbakır'a getirilen bombayı depolama, nakletme ve hazırlama sürecinde, ahırında bomba yapımında kullanılan ve üzerinde RDX kalıntıları olan kablo parçaları ve benzeri malzemelerin ele geçirildiği belirtildi. Diğer tutuklu sanıklar B.A. G.T. ve A.A.´nın da kıyafetleri ve araçlarında RDX kalıntılarına rastlandığı kaydedildi. 
İddianamede tutuklu sanıklar Ferhat Aksoy, B.A., G.T. ve A.A. hakkında `devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak´, `Kasten öldürmeye teşebbüs´, `tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi´ ve `mala zarar verme´ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, 122 yıldan 194 yıla kadar, diğer tutuklu sanık S.A. ve tutuksuz sanıklar H.A., Y.A. ve U.A. hakkında ise `silahlı terör örgütüne üye olmak´ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2023-05-05 15:58:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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