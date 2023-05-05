Yasa dışı bahis çetesine düzenlenen 'Son Fön' operasyonunda 8 tutuklama

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, güzellik salonu görünümü verilen iş yerlerinde yasa dışı bahis oynatan çeteye düzenlenen 'Son Fön' adlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı, 3'ü ise serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis çetelerine yönelik 3 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere 'Son Fön' isimli operasyon düzenledi. Operasyonda çete elebaşının da aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
GÜZELLİK SALONU GÖRÜNÜMÜ VERMİŞLER
Çetenin, güzellik salonu görünümlü iş yerinde yasa dışı bahis oynattığı, güvenlik kameralarıyla da önlemlerin alındığı belirlendi. Yapılan aramalarda yasa dışı bahisle ilgili kayıtların tutulduğu dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartları da ele geçirildi. Örgüt yöneticilerine ait 2 lüks araca da el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-05-05 19:29:33
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