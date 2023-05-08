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Akraba ailelerin silahlı, sopalı kavgası sonrası polisten mahallede geniş güvenlik önlemi

DHA

Akraba ailelerin silahlı, sopalı kavgası sonrası polisten mahallede geniş güvenlik önlemi


Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´da dün gece akraba iki aile arasında `400´ TL anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı, sopalı ve taşlı kavganın ardından polis, tarafların tekrar karşı karşıya gelmemesi için bekleyişini sürdürüyor. 
Olay, dün gece saatlerinde DiyarbakırElazığ kara yolunda meydana geldi. Akraba iki aile arasında markette '400' TL ile yapılan market alışverişinde tartışma çıktı. Diğer yakınların da olaya dahil olmasıyla sözlü tartışma silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polislere de taşlı saldırı yapılınca, polis gruba biber gazı sıktı. Polisinin müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı. Olayda 3 kişi darbedilerek yaralandı, bir hafif ticari araç da hasar gördü. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, bazı kişileri ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mahallede güvenlik önlemi alan polis, tarafların karşı karşıya kalmaması için bölgede bekleyişini sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK
2023-05-08 10:51:33

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