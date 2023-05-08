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Diyarbakır´da ATA İttifakı´nın otobüsüne taşlı saldırı

DHA

Diyarbakır´da ATA İttifakı´nın otobüsüne taşlı saldırı


Burak EMEKGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)VAN´dan Gaziantep´e gitmek üzere yıla çıkan ATA İttifakı´nın seçim otobüsüne Diyarbakır´ın Silvan ilçesinde taşlı saldırı düzenlendi. Otobüste hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van´dan Gaziantep´e gitmek için yola çıkan ATA İttifakı´na ait, Cengiz Kılıç yönetimindeki 07 AVB 373 plakalı seçim otobüsü dün gece saatlerinde Diyarbakır´ın Silvan ilçesi çıkışına geldiğinde taşlı saldırıya uğradı. Bunun üzerine şoför, otobüsü ilçenin çıkışındaki Bağdere Jandarma Karakolu´na çekti. Sadece şoför ve oğlunun olduğu otobüste yaklaşık 50 bin TL´lik hasar oluştu.
Otobüs şoförü Cengiz Kılıç ifadesinde, "Siyasi parti seçim otobüsü ile Van´dan Gaziantep´e seyir halindeydik. Silvan-Diyarbakır istikametine geldiğimizde Silvan´ın çıkışını yaklaşık 2 kilometre geçtikten sonra aracımızda bir anda teker patlar gibi ses geldi. Ne olduğunu anlamadım. Araca birkaç tane daha taş darbesi gelince taşlandığımızı anladım ve aracın hızını artırarak oradan uzaklaşmaya çalıştım. Biz o esnada kimin taş attığını görmedik. Sonrasında hiç durmadan güvenlik amaçlı Bağdere Karakolu´na sığındık. Burada Silvan Jandarma Karakolu ekipleri gelerek müracaatımızı aldılar. Benim bu olayda herhangi bir yaralanmam olmadı. Aracımın camları ve kaporta kısmı zarar görmüştür, zararım yaklaşık alarak 50 bin TL civarındadır. Ben bu olaydan dolayı aracımı taşlayan ve zarar veren şahıs veya şahıslardan şikayetçi ve davacıyım" dedi.
Van´daki seçim çalışmalarının ardından kendisi uçakla kentten ayrılan ATA İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da sosyal medya hesabından, görüntüleri ve fotoğrafları paylaşarak, "Seçim otobüsümüze yönelik Silvan´da yapılan saldırının tutanak ve videolarını istemiştiniz. Biz Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ziyaretimiz sırasında düzenleyeceğimiz basın toplantısında açıklamak için bekledik. Buyurun saldırının tutanak ve videolarının bir kısmı. Şimdi kınama yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Jandarma, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Gıyasettin TETİK
2023-05-08 13:39:12

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