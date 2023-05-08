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CHP'li Özel: HÜDA PAR´ın bugünkü genel başkanı, Hizbullah davasının avukatıdır

DHA

CHP'li Özel: HÜDA PAR´ın bugünkü genel başkanı, Hizbullah davasının avukatıdır


Serhat ÖzdemirYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel iktidarın her fırsatta CHP'ye iftira attığını ve hakaret ettiğini fakat bu söylemlerin yersiz olduğunu belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisi´nin bir kolunda Devlet Bahçeli ve MHP, bir kolunda Büyük Birlik Partisi var ama listelerinde, içlerinde, böğründe ve koynunda Hizbullah partisi vardır. HÜDA PAR´ın bugünkü genel başkanı Hizbullah davasının avukatıdır" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır´a geldi. Özel, Yenişehir ilçesi Sümer Park'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karşılarında yorulmuş bir iktidar olduğunu belirten Özel, "21 yıldır artısıyla eksisiyle icraat yapmış ve iktidar olmuş, son dönemlerde iyice yorulmuş ve artık ülkeyi de yoran bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidar elinde bulundurduğu kamu gücüyle son derece orantısız ve kendi lehine kullanmaya çalışarak seçim ortamını enfekte ediyor. Dünden itibaren seçim ortamını terörize ediyor" diye konuştu.
`KOYNUNDA HİZBULLAH PARTİSİ VARDIR´
Özel, Cumhur İttifakı ile ilgili olarak, "Yapılarına kattıkları 2 partiyle birlikte önce 4 parti oldular. Daha sonra listelerine aldıkları 2 partiyle birlikte, 6 parti oldular. Adalet ve Kalkınma Partisi´nin bir kolunda Devlet Bahçeli ve MHP, bir kolunda Büyük Birlik Partisi var ama listelerinde, içlerinde, böğründe ve koynunda Hizbullah partisi vardır. HÜDA PAR´ın bugünkü genel başkanı Hizbullah davasının avukatıdır. Gonca Kuriş´i ve Gaffar Okkan´ı hatırlatırız. Cumhuriyet Halk Partisi´ne her fırsatta sürekli iftira ve hakaret edenlerin bir kollarında milliyetçi partiler ve listelerinde de HÜDA PAR´ın olduğunu yakından görmek gerekir. Devletin yatırımlarını partiye mal etme dönemi geldi. İnsanlar aç gezerken meydanlarda Togg gezdirdiler. Elektrikli otomobil projesi hepimizin destekleyeceği proje ve ben Meclis´te bir tane de bana bırakın, binelim ki reklamı olsun dedim. Varank, sen bunu AK Parti´nin otomobili haline getirirsen toplumun yüzde 60´ı bu arabaya 3 metreden fazla yaklaşmaz. Türkiye´yi çok gerdiniz. Verin bunu biz de kullanalım, partimiz bu araçtan satın alsın. Meclis´e bırakın ve hep birlikte olalım dediğimiz Togg´u vatandaşa, `açlığını, soğan, ekmek fiyatını konuşma, bak Togg getirdim onu konuş ve sen aç değil Togg´sun´ dediler. TCG Anadolu, Tayyip Bey'in Karadeniz´deki takası haline geldi. Kamer Beyin dediği gibi, `değil ki Emine Hanım´ın bileziklerini sattınız da yaptınız bunları. Herkesten toplanan vergilerle yaptınız" ifadelerini kullandı.
`HDP´YE YAKIN SEÇMEN KILIÇDAROĞLU´NU TERCİH EDİNCE BİRİLERİNİN KARNI ŞİŞİYOR´
İktidarın yerel seçimlerde sıkıştıklarında Abdullah Öcalan´dan mektup alarak okuttuğunu ifade eden Özel, "Saymadıkları terör örgütü adı kalmadı. Ortaya koymadıkları yalan kalmadı. Kendileri yerel seçimlerde sıkıştıklarında koşarak Abdullah Öcalan´dan mektup alıp, hem de ailesi yıllardır ziyaret etmemiş, avukatları görüşemiyor. Avukat olmayan bir kişi, nasıl oluyorsa gidip görüşmüş ve mektup almışlar, devletin ajansına okutuyorlar. Osman Öcalan´a kamera yolluyorlar. Halkların Demokratik Partisi aday çıkarmamış ama seçimlerde yarışıyoruz. HDP parti kapatma tehlikesinden dolayı, Yeşil Sol Parti ile seçime giriyor. Milletvekilliğinde yarışıyoruz ama cumhurbaşkanlığında bir yanda Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu olunca, HDP´ye yakın seçmen yüzde 85 oranında Kemal Kılıçdaroğlu´nu tercih edince, birilerinin karnı şişiyor. Yok, `siz teröristsiniz, yok anlaşmalar yaptınız´ falan diyorlar. AK Parti´lilere soruyorum. Bizim ne yaptığımız değil. Yıllardır bu insanlara ne yaptığınız, sonuçta etkili olmuş olabilir mi? Biz elbette demokrasi vaat ediyoruz. Türkiye´de bazı seçmenlerin belediye başkanı seçerken bazı bölgelerde seçemediğinin farkında mısınız? Manisa, Konya, Adana belediye başkanı seçen illerken, Diyarbakır´ı, Siirt´i, Van´ı belediye başkanı seçemeyen iller arasına soktuğunuzun farkında mısınız?" dedi.
`ERZURUMLULARI KİMSE SUÇLAMASIN´
Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu´nun Erzurum´daki mitinginde çıkan olaylara da değinen Özel, şunları söyledi:
"Parayla, petrol, projelerle, tehdit, şantaj siyasetiyle olmadı. Dünden itibaren saldırıyorlar ve saldırtıyorlar. Dün ilk açıklamam, `Erzurumluları kimse suçlamasın´ şeklindeydi. Bir şehrin topyekûn işaretlenmesi, suçlanması demokratik bir davranış değildir. Erzurumlular, yaşananların suçlusu değildir. Erzurumlular yaşananlardan utanç duyuyorlar. Orada 200 tane provokatör var. Mitingin yapılacağı alanı zapt ederek, belediye hizmet araçlarını koyarak, provokasyonu ilk başlatan belediye başkanıdır. İkincisi emniyet müdürü, üçüncüsü validir. `Emniyet müdürü ve valiyi dakikalar içerisinde görevden almazlarsa, yaşananların vebali Erdoğan´ın boynunadır´ demiştim. Bu işten Adalet ve Kalkınma Partisi´nin sorumluluğu olmadığına beni ikna et, sözümüze kıymet veren herkes sakin olsun. Geçtiğimiz seçimlerde bunlar var mıydı? Bu seçimlerde bunların aniden başlamasının sebebi, biz kazanıyoruz, halk kazanıyor. Bunu görmek lazımdır." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY
2023-05-08 16:09:44

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