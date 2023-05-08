CHP'li Özel: HÜDA PAR´ın bugünkü genel başkanı, Hizbullah davasının avukatıdır (2)



`GENÇLERİN ALACAĞI İLK OTOMOBİLDE ÖTV, KDV, HARÇLAR HİÇBİR MASRAF ALMAYACAĞIZ´

Kentte ziyaretlerini sürdüren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı milletvekili adaylarıyla birlikte Yenişehir Kooperatifler Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi´nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ardından, partisinin Sur ilçesindeki bir otelin toplantı salonunda düzenlediği `gençlik buluşması´ programına katılan Özel, buradaki konuşmasında, gençlerin alacağı ilk otomobilde vergilerin alınmayacağını ifade ederek, "Emekliler, işsizler, emekçiler kazanacak. Bir ülkenin en büyük zenginliği petrol, doğal gaz değildir. Hepsi çok önemli, ama petrol Araplarda da var. Fakat orada halk sürünüyor, yönetenler zengin. Bir ülkenin en büyük zenginliği, gençleri ve gençlere iyi eğitim vermesidir. Öyle bir nesil yarattılar ki, ev ve araba alma ümitleri sıfır. Bunu buradakilere soruyoruz. Buradakiler rast gele öğrencilerdir. Soruyoruz, arabası olan 7 kişi çıktı. Geri kalanında alma ümidi olan kimse çıkmadı. Biz Türkiye´de satın alma gücünü arttırarak, işsizliğin önüne geçerek ve gençlerin bu erişimini kolaylaştırmak istiyoruz. Devlet otomobil parasının 3 katı vergi alıyor. Gençlerin alacağı ilk otomobilde ÖTV, KDV, harçlar hiçbir masraf almayacağız. Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi faiz borçlarını tamamen sileceğiz. Anapara ödemeleri ise işe başladıktan sonra ve yıllara bölünerek yapılacak. Bütün öğrencilerin barınma sorununu 1 yıl içerisinde çözüyoruz" dedi.

`GENÇLER `BAY BAY´ DİYOR´

Gençlerin mutlaka oy kullanması gerektiğini ifade eden Özel, "Bütün anketlerde gençlerin yüzde 85´i AK Parti´ye `bay bay´ diyor. Sizlerin mutlaka oy kullanması lazım. Benim mütevelli heyeti üyesi olduğum bir vakıf ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik kolları `demokrasi bileti´ kampanyası yaparak, oy kullanmaya gitmek isteyen arkadaşları internet sitesine başvurmaya davet ediyoruz. Gençlerin oy kullanmasını isteyen kim varsa internet sitesinden bilet atsın. Gençlerde oradan o bileti ücretsiz olarak, oy kullanmaya gidip gelebiliyorlar. Depremzedeler için de var" dedi. (DHA)Serhat ÖZDEMİRYakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-05-08 20:49:55



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