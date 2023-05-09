Diyarbakır merkezli 23 ildeki DEAŞ operasyonunda 13 tutuklama



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR merkezli 23 ilde, yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ´a yönelik polisin MİT Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 81 şüpheliden 13´ü tutuklandı.

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MİT Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile ortaklaşa çalışma yapıldı. Çalışmada, DEAŞ terör örgütünün, 'Kitapevi' adı altında yeni bir yapılanma içerisinde olduğu ve bu yapılanmanın örgütün Suriye´nin Şam vilayetine bağlı olarak Gürcistan, Azerbaycan, Mali, Sudan, Cezayir ve Libya´da faaliyet gösterdiği belirlendi. Örgütün, Türkiye'de taban kazanmak için propaganda çalışmaları yaptığı ve sonrasında cihat grubu oluşturdukları, silahlı, askeri eğitimlerini de Gürcistan´da aldıkları tespit edildi.

ÖRGÜTLERE FİNANS DESTEĞİ

Yapılan tespitte silahlı eğitim alanların, çatışma bölgelerine gönderilerek faaliyette bulundukları, Suriye'de ve Gürcistan´da bulunan örgüt üyelerine aktarılmak üzere finans desteği sağladıkları yönünde bilgiler elde edildi. Soruşturma kapsamında 92 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır merkezli 23 ilde kitapevinin temsilciliklerinde arama yapılmasına yönelik 123 adrese 5 Mayıs günü sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda pompalı otomatik av tüfeği, tabanca ve fişek ile örgütsel içerikli belge ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13´ü tutuklandı, 68 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. 11 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-05-09 12:29:45



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