Diyarbakır´da Togg'a yoğun ilgi

Mesut BUDRAÇ-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR´a tanıtım çalışmaları kapsamında getirilen Togg, büyük ilgi gördü. Otomobili kullanan Vali Ali İhsan Su, "Ben de buraya gelirken sürdüm. Su gibi akıyor. Kullanımı gerçekten çok güzel, geniş ve her tarafı bilgisayarlı" dedi.

Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli otomobil, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) T10X modeli, tanıtım çalışmaları kapsamında Diyarbakır´a getirildi. Vali Ali İhsan Su, otomobili kullanarak tanıtımın yapılacağı Kayapınar ilçesindeki Park 75´e getirdi. Toog, burada gelenlerin beğenisine sunuldu. Togg'u inceleyenlerin kimi içine girip, daha detaylı bakarken kimileri de özçekim yaptı.

Vali Ali İhsan Su, aracın kullanımının çok güzel olduğunu ifade ederek, "Bugün Türkiye´mizin gururu bizim otomobilimiz Togg, Diyarbakır´ımızda. Vatandaşlarımız daha yakından görecek ve tanıyacak. Gerçekten muhteşem bir araba, lokomotif üstünde akıllı bir otomobil. Ben de buraya gelirken sürdüm. Su gibi akıyor. Kullanımı gerçekten çok güzel, geniş ve her tarafı bilgisayarlı. Bu güzel eserin tamamı milli ve yerli otomobilimiz için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´a, bakanımıza ve tabii ki emeği geçen iş insanlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize, herkese şükranlarımı arz ediyorum. Ülke olarak her alanda yerli ve milli eserler ortaya koyuyoruz. TCG Anadolu´muz, İHA´larımız, SİHA´larımız , yerli KAAN´ımız, diğer eserlerimiz bizim mühendislerimizin ortaya koyduğu muhteşem eserlerdir. Ülke olarak güzel şeylere imza atıyoruz. Tüm vatandaşlarımızla bu güzel gururu yaşıyoruz. İnşallah daha da ileri seviyeye gidilecektir" dedi.

Otomobili incelemeye gelen Davut Baytekin de, Togg'u çok beğendiğini dile getirerek, "Gerçekten güzel bir araba. Zaten yerli ve milli. Elektrikli ve uzun menzilli olması gerçekten çok daha güzel bir şey. Arabayı çok beğendim. Türkiye´nin gururu bir araba. Bu araba için Türkiye çok çalıştı. Buna sadece mükemmel, diyebiliriz, ötesi yok. Tüm Türkiye olarak yapanlara teşekkür ederiz. Hepsinin ellerinden öperim. Bu arabanın devamını, üst modellerini de bekleriz" diye konuştu.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mesut BUDRAÇ, Gıyasettin TETİK

2023-05-10 12:22:22



