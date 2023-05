Babacan: 200 bin sandığın hiçbirinde boşluğumuz yok

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)-DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "6 partinin ortak sistemine DEVA Partisi olarak, 26 bin isim ile 600 avukat arkadaşımızın ismini verdik. 200 bin sandığın hiçbirinde boşluğumuz yok. Vatandaşlarımızın sandıklara sahip çıkması; işin birinci ve en önemli anahtarıdır. Sandıktaki oylar ile tutanağa işlenen oylar, tutarsız olduğu anda onun telafisi mümkün değildir" dedi.

Diyarbakır'a seçim çalışmaları kapsamında gelen Ali Babacan, Diyarbakır Ticaret Odası (DTSO) hizmet binasındaki Kent Koruma ve Dayanışma Platformu'nu ziyaret etti. Ziyarete; Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Millet İttifakı milletvekili adayları ile parti temsilcileri katıldı. STK ile de bir araya gelip, toplantı yapan Babacan, Erzurum'da çıkan olaylara ilişkin, "Sayın İmamoğlu'na yapılan taşlama hadisesinde Sayın Erdoğan'ın ve ilgili bakanların tutumu; maalesef çok gevşek oldu. Çok açıklıkla söyleyemediler ama biraz daha ileriye gitseler, 'Erzurum, kendisine yakışanı yaptı' ifadelerini kullanabilirlerdi. Vatandaşlarımızın güvenliğini tek tek savunmak şu an iktidarın görevidir. Bu sorumluluklarını unutmamaları gerekiyor" dedi.

'AÇIK VE DEMOKRATİK BİR SİSTEM OLUŞTURDUK'

Sandık güvenliğine ilişkin de konuşan Babacan, "Oy pusulaları, torbalara konulmadan sandık sonuç tutanağının görevlilerce kontrollü bir şekilde imzalanması gerekiyor. 6 partinin ortak sistemine DEVA Partisi olarak, 26 bin isim ile 600 avukat arkadaşımızın ismini verdik. 200 bin sandığın hiçbirinde boşluğumuz yok. Bunu tek parti yapamıyor ama 6 partinin insan kaynakları havuzunu birleştirince, 200 bin sandığın tamamını kontrol altına alabiliyoruz. Her vatandaşımızın kendini sisteme kaydettirerek, sandık sahipleneceği açık platform da oluşturduk. Sistemde bir adresi kaydettirerek, sandığı 'sahiplenmek istiyorum' diyebilirsiniz. Bu kadar açık ve demokratik bir sistem oluşturduk. Seçim gecesi her şey birkaç saatte olup, bitiyor. Vatandaşlarımızın sandıklara sahip çıkması; işin birinci ve en önemli anahtarıdır. Sandıktaki oylar ile tutanağa işlenen oylar, tutarsız olduğu anda onun telafisi mümkün değildir" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2023-05-10 14:48:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.