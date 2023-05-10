Husumetli aileler arasında adliye çıkışı kavga: 1´i asker, 5 yaralı



Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında duruşma sonrası çıkan kavgada, 1´i asker, 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bismil Adliyesi önünde meydana geldi. Husumetli Tanrıkulu ve Babadan aileleri arasında duruşma çıkışı başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, 5 yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-05-10 17:36:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.