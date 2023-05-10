Dicle Nehri'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

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Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında kimliği belirsiz, 20'li yaşlarda erkek cesedi bulundu.

Olay, öğleden sonra Sur ilçesine bağlı Kırsal Bağıvar Mahallesi´nde meydana geldi. Dicle Nehri kıyısında hareketsiz halde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cesette yapılan incelemede, herhangi bir kimliği rastlanılmadı. 20'li yaşlardaki erkek cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR

2023-05-10 18:47:52



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