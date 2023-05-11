Adliye önündeki 1'i asker 5 kişinin yaralandığı kavgada 20 şüpheli gözaltında (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAVGA KAMERADA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, dün husumetli iki aile arasında, duruşma sonrası çıkan, 1'i asker 5 kişinin yaralandığı, 20 şüphelinin gözaltına alındığı kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişi husumetlisinin vurduğu sopa darbesiyle yere düşerken, bir anda 5 kişinin sopalı ve bıçaklı saldırısına uğruyor. O sırada bir asker de tarafları ayırmaya çalışırken, taraflardan birinin elindeki bıçakla elinden yaralanıyor. Kavga devam ederken, polisin havaya ateş etmesiyle taraflar ayrılıyor.

Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR,(DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-05-11 16:57:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.