Terasta yakılan mangal çatıyı tutuşturdu

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, 5 katlı apartmanın çatı katındaki terasta oturanların yaktığı mangal, yangına neden oldu. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Cami Mahallesi Karabehlül Bey Caddesi´ndeki 5 katlı Poyraz Apartmanı´nın çatı katındaki terasta meydana geldi. İddiaya göre, çatı katında oturanların terasta mangal yaktığı sırada, çatıya sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri binayı tahliye ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK

2023-05-11 20:42:24



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