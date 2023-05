Babasına karaciğeri ile hayat verdi

Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,(DHA)BATMAN´da yaşayan Hasan Olgun (48), Hepatit B ve karaciğerindeki kitle nedeniyle başvurduğu Dicle Üniversitesi Hastanesi´nde oğlu Yunus Olgun´dan (24) alınan karaciğer ile hayata tutundu. Yunus Olgun, babası için seve seve organını verdiğini belirterek, "Birine can vermek çok güzel bir şey. Hocalara teşekkür ederim çok başarılı bir operasyon yaptılar" dedi

Batman´da yaşayan Hasan Olgun´a, gittiği hastanede Hepatit B teşhisi konuldu. Olgun´un bu süre zarfında karaciğeri üzerinde kitle oluştuğu tespit edildi. Olgun ailesi, Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde karaciğer sirozu ve kitle olması nedeniyle, organ nakli kararı verildi. Heyet tarafından Olgun ailesine durum bildirildi. Ailenin 24 yaşındaki oğlu Yunus, babası Hasan Olgun´a karaciğerini vereceğini söyledi. Bunun üzerine hastanede kontroller yapılarak, organ uygunluğu kontrol edildi. Tüm tetkiklerde başarı elde eden doktorlar, daha sonra nakil için görüşmelere başladı. Ameliyata alınan baba ve oğlu arasında ameliyatla karaciğer nakli gerçekleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ile çalışanlar Olgun ailesini ziyaret etti.

`25-28 BİN ARASI İNSAN NAKİL BEKLİYOR´

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Türkiye´de 25-28 bin arası insanın organ nakli beklediğini söyleyerek, "İlk karaciğer naklimizin yapıldığı gündür. Hastamızı bugün taburcu ediyoruz. Türkiye´de yaklaşık 25 bin ile 28 bin arası insan beklemekte. Organ nakliyle bir hayat ve can veriyoruz. 2004 yılında yılda ortalama 3 bağış yapılırdı. 2018´de bu rakam 77 binlere ulaşmış bulunmakta. Burada sağlıktaki yatırımlarla birlikte vatandaşlarımızın bilinçlenmesinde ayrı bir önem var. Her yıl vatandaşlarımız organ nakli beklemekte. Vatandaşlarımızın organ nakli için gerekli önemi göstermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

`DİCLE ÜNİVERSİTE HASTANESİ BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR SAĞLIK ÜSSÜ´

Başhekim Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise Dicle Üniversite Hastanesi´nin bölgede önemli bir sağlık üssü olduğunu belirterek, "Birçok konuda olduğu gibi bugün de karaciğer naklini önemli bir adım atarak gerçekleştirdik. Organ nakli multidisipliner bir çalışma. Bir hekim veya hocanın `Yapıyorum´ demesiyle olmuyor, bir ekip çalışması bu. Birçok birim destek veriyor. Üst eğitim alan hocalarımız var. Karaciğer naklinin hazırlanması ve planlanması bu anlamda ciddi bir yatırımı da gerektiriyor. Biz bu anlamda destek veren yönetimimize de teşekkür ederiz. Planladık ve bugüne geldik. Dicle Üniversitesi Hastanesi´nde çalışmamızı gerçekleştirdik. Sağlıkla bir problem yaşanmadan tamamladık. Baba ve çocuğu taburcu edeceğiz" diye konuştu.

`ÇOK MUTLUYUZ´

Hasan Olgun, çok mutlu olduğunu belirterek, "Buraya geldik hocayla tanıştık çok şükür. Nakil olduk. Araştırdık Mehmet ve Murat Hoca´nın namını duymuştuk. Malatya'da da yapmışlardı. Biz de onların yanına geldik" dedi.

Babasına karaciğerini veren Yunus Olgun da, seve seve organını vermek istediğini belirterek, "Birine can vermek çok güzel bir şey. Hocalara teşekkür ederim, çok başarılı bir operasyon yaptılar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-05-12 14:51:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.