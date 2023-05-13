Çelik yelekli uyuşturucu çetesine operasyonda 7 tutuklama



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, polisin uyuşturucu çetesine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7´si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Rakip gördükleri uyuşturucu çetelerine yönelik eylemlerinde çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdiği belirlenen çetenin 9 üyesinin de benzer suçlardan cezaevinde tutuklu bulundukları belirtildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmanın ardından Bağlar ilçesinde 'Kasten öldürme', 'Silahla yaralama', 'Silahlı tehdit', 'Kasten yaralama' suçlarını işleyip, ilçede yaşayanlar ve esnaf üzerinde korku, baskı ve infial ortamı oluşturan, uyuşturucu satış ve dağıtımı yaptıran R.B. liderliğindeki uyuşturucu çetesine yönelik 9 Mayıs´ta operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı yapılan baskınlarda 21 kişi gözaltına alındı. 9 şüphelinin ise benzer suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 2 balistik çelik yelek, 18 şarjör, 400 fişek, 2 kilo 50 gram esrar, 11 kilo 50 gram skunk, 4 bin 700 uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

SİLAHLARI TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Yapılan çalışmada, çetenin, uyuşturucu satışında tekel olmak istediği, rakip olarak gördükleri uyuşturucu çeteleri üzerinde hakimiyet kurdukları ve bu gruplara yönelik eylemlerinde çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdiği belirlendi. Şüphelilerin kullandıkları uzun namlulu silahları da gerçekleştirdikleri eylemler sonrası toprağa gömerek sakladıkları ortaya çıktı.

Şüpheliler, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak' suçundan mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7´si tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2023-05-13 09:51:55



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