Husumetlisini dernekte tabancayla vurup öldürdü



Serhat ÖZDEMİR-Yakup ALTAY/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, S.G. husumetli olduğu Mahmut Tanrıverdi'yi (29), gittiği yardımlaşma derneğinde, tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Yardımalşama derneğine giden husumetlisi Mahmut Tanrıverdi'yi takip eden S.G., ikinci kata çıktı. Burada S.G., Tanrıverdi'ye tabancayla ateş etti. Tanrıverdi yere yığılırken, S.G. ise kaçtı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Tanrıverdi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Tanrıverdi'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Polis, S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serhat ÖZDEMİR, Yakup ALTAY

2023-05-13 12:39:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.