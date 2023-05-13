Ağır hasarlı binaya giren hırsızlar, çaldıkları kombiyi sırtlayarak götürdü

Gıyasettin TETİKSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, depremde ağır hasar gördüğü için boşaltılan apartmana giren 2 kişi, söktükleri kombiyi sırtlayıp, 7 su saatini de bavul ve çantaya koyarak çaldı. Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 10 Mayıs gecesi Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi´nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görünce boşaltılan 7 katlı Ekinciler Sitesi´nin A blokunun önüne bavul ile gelen 2 kişi, zincirle bağlı olan kapıyı levye ile kırarak içeri girdi. Şüpheliler, asansörle çıktıkları son katta, Burhan Ördek´in evine girdi. Yaklaşık bir saat içeride kalan şüpheliler, söktükleri kombi ile diğer dairelerdeki su saatlerini tek tek bina girişine bıraktı. Şüpheliler daha sonra kombiyi sırtlayarak, 7 su saatini de bavul ve çantaya koyarak götürdü. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Evine hırsızların girdiğini fark eden Burhan Ördek, polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA
2023-05-13 14:25:50
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