Evlat nöbeti tutan aileler, Anneler Günü´ne buruk giriyor

Selim KAYAGıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, Anneler Günü´nde, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarından gelecek iyi bir haber bekliyor.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 286 ailenin dönüşümlü olarak 1349 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 40 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetini sürdüren anneler, yarın kutlanacak olan Anneler Günü öncesi çocuklarına olan özlemlerinin arttığını söyledi.

`OĞLUM GELSEYDİ BANA ÇİÇEK ALACAKTI´

2016´da 17 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Aziz için evlat nöbetini sürdüren Güzide Demir, "Oğlum Aziz için yaklaşık 4 senedir buradayız. Bu eylemi sürdürüyoruz. Oğlumu 2016´da götürdüler. Oğlum bir daha gelmedi. Ben oğlumu HDP´den istiyorum. Oğlumu bana versinler. Oğlum gelene kadar biz buradan kalkmayacağız. Çocuğum burada olsaydı, o da bana bir hediye alacaktı. Ne Anneler Günü´müz var ne başka bir şeylerimiz var. Oğlum gelseydi bana bir çiçek alacaktı, bir şeyler alacaktı sevinirdim. 7 senedir bu hasreti çekiyorum. Aziz oğlum sen neredeysen gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil oğlum. Arkadaşlarını topla, gelin eve oğlum" dedi.

'OĞLUM DA HER SENE ANNELER GÜNÜ´NDE GELİYORDU'

2010´da 17 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Mahmut için nöbette olan Bedriye Uslu ise, "Mahmut için her sabah çadırın yolunu tutuyorum. Onların ne hakları vardı başımıza bunu getirdiler? Boynumuz bükük, içimiz buruk, kolumuz, kanadımız kırık. Herkes annesinin yanında, benim oğlum da her sene Anneler Günü geliyordu, `Ana sana ne alayım, benim param yok´ derdi. Ben de `Oğlum sen oku bu bana yeter´ diyordum. Oğlum yine gidip bana çiçek getirirdi. Elimi öperdi. Çocuklarımızı çaldılar, götürdüler, dağa, taşa mahkum ettiler. Oğlumun arkadaşları, onun yaşıtları şimdi 23 çocuk babası. Mahmut´um, oğlum eğer sen beni duyuyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol. Seni taşlara mahkum ettiler, beni de burada perişan ettiler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Gıyasettin TETİK

2023-05-13 15:43:56



