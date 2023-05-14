Doğu ve Güneydoğu´da seçmenler sandık başlarında (2)- Yeniden



KILIÇDAROĞLU´NUN AĞABEYİ DE OYUNU KULLANDI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun memleketi Tunceli´de oy verme işlemleri devam ediyor. 65 bin 518 kayıtlı seçmenin bulunduğu kentte yaşayan Kılıçdaroğlu´nun ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu oyunu Cumhuriyet Ortaokulu´nda kullandı.

Kardeşinin cumhurbaşkanı olmasını istediğini belirten Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz, insanlarımız, geleceğimiz için ve Türkiye Cumhuriyeti´nde yaşayan her vatandaşın ötekileşmemesi için kardeşim cumhurbaşkanı olmalıdır. Ülkemize barışın, demokrasinin gelmesi lazım. Kardeşim, kendi düşüncelerini hayata geçirme özelliğine sahiptir. Bu düşüncelerle kardeşim seçim vaatlerinde bulunmuşsa, onların hepsini gerçekleştirecektir. Azimli ve başarılıdır. Böyle güzel insanlara ülkemizin ihtiyacı vardır" dedi.

DİYARBAKIR´DA HASTALAR, AMBULANSLA OY KULLANACAKLARI YERE GÖTÜRÜLDÜ

Diyarbakır´da bir haftadır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi´nde tedavi gören Süleyman Etyemeyez (44), İl Sağlık Müdürlüğü´nce ambulansla alınarak oy kullanacağı Yenişehir ilçesindeki Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu´na götürüldü. Etyemez, sağlık ekiplerince sandık başına taşındı. Oyunu kullandıktan sonra tekrar sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Etyemez, "Ayağım kırık olduğu için yaklaşık bir haftadır hastanede yatmaktayım. Bugün seçim olması nedeniyle Anayasal hakkım olan oy kullanma hakkımı yerine getirebilmek için sağlık ekiplerini aradım. Bana yardımcı olmalarını bildirmemle beraber hemen dönüş yapıldı ve bugün gelip oyumu kullandım. İnşallah vatana millete hayırlı olur" dedi.

SİLVAN´DA SEYYAR SANDIK HASTALARIN AYAĞINA GİTTİ

Silvan ilçesinde İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 7 hasta için seyyar sandıkları hastaların evlerine götürdü. Görevliler, Kale Mahallesi´ndeki Silvan Konutları´nda bedensel engelli Fecra İnan´ın (90) evine de seyyar sandık götürdü. Oyunu kullanan İnan, görevlilere teşekkür etti. (DHA)

Gıyasettin TETİKSelim KAYAİhsan YILMAZSerhat Ozan YILDIRIM/DİYARBAKIR- TUNCELİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Gıyasettin TETİK, Selim KAYA, İhsan YILMAZ

2023-05-14 12:04:35



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