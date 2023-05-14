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Doğu ve Güneydoğu´da seçmenler sandık başlarında (3)

DHA

Doğu ve Güneydoğu´da seçmenler sandık başlarında (3)


CHP'Lİ TANRIKULU, ANNESİ İLE BİRLİKTE OY KULLANDI
Diyarbakır'da CHP'nin 1'inci sıra milletvekili adayı olan Sezgin Tanrıkulu, annesi Sebahat Tanrıkulu ile oyunu Yenişehir ilçesindeki Mehmet Sabri Güzel İlkokulu'ndaki 1109 numaralı sandıkta kullandı. 'Anneler Günü'nde annesi ile birlikte oy kullandığını belirten Tanrıkulu, "Diyarbakır'a ve bütün Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olsun. Türkiye, 2'nci yeni yüzyılına Diyarbakır'dan başlayarak bir değişime imza atacak. 2'nci yüzyılı demokrasiyle taçlandırmak, adaletle buluşturmak amacıyla bu seçim çok önemlidir. Akşam saat 5'ten sonra da sandık sonuçlarını göreceğiz. Yeni bir değişim başlayacak. Bütün Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Barış, özgürlük ve adalet getirmesini diliyorum" dedi.(DHA)
Selim KAYA-Yakup ALTAY/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Yakup ALTAY
2023-05-14 13:29:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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