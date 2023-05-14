Doğu ve Güneydoğu'da seçmenler sandık başlarında (7)

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MÜHÜRLENEN PUSULALAR GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA GETİRİLİYOR

Diyarbakır'da 574 bin 625'i kadın 1 milyon 143 bin 832 seçmen için, 4'ü merkez toplam 17 ilçede 3 bin 737 sandıkta oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sayımı yapılarak torbalara konulan pusulalar, mühürlenerek geniş güvenlik önlemi alınan Diyarbakır Adliyesi ek binasındaki İl Seçim Kurulu´na getirilmeye başlandı.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR,(DHA)-

2023-05-14 19:47:49



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