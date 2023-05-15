Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 5 yaralı

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İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobil, refüje çıkarak ters döndü. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kale Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. A.B. yönetimindeki 72 EP 974 plakalı hafif ticari araç ile E.B. yönetimindeki 34 KG 4093 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, refüje çıkarak ters döndü. Kazada otomobildeki 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Silvan İhsan YILMAZ

2023-05-15 15:10:14



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