Diyarbakır´da seçim sonrası otogarda yoğunluk



Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28´inci dönem Milletvekili Genel Seçimi´nin ardından Diyarbakır´da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu. Otobüs firması işletme müdürü Kendal Kaymaz, ellerindeki verilere göre biletli yolcu sayısının 2 bini geçtiğini söyledi.

Diyarbakır´da, Cumhurbaşkanı ve 28 dönem Milletvekili Genel Seçim´i için Şehirlerarası Otobüs Terminal´inde yoğunluk sürüyor. Kentte, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası göç edenler seçim için kente geri geldi. Oy kullanma işleminin ardından memleketlerine dönenler, otogarda yoğunluğa neden oldu.

`DİĞER SEÇİMLERE GÖRE YOĞUN BİR KATILIM OLDU´

Otobüs firması işletme müdürü Kendal Kaymaz, seçim öncesin yoğunluğun başladığını ifade ederek, "Bölgemize gelen insan sayısı fazlaydı. Biz zaten Türkiye'nin 7 bölgesine hizmet veriyoruz. Seçimden önce başlayan yoğunluk, şu anda da devam ediyor. Elimizdeki verilere göre biletli yolcu sayımız 2 bini geçti. Diğer seçimlere göre baya katılım oldu. Yolcu rezervasyonlarımız arttı. Şu anda gidişler de başladı" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR

2023-05-15 19:20:04



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