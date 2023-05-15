Diyarbakır´da seçim sonrası otogarda yoğunluk

Burak EMEKSerhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Seçimi ve 28´inci dönem Milletvekili Genel Seçimi´nin ardından Diyarbakır´da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu. Otobüs firması işletme müdürü Kendal Kaymaz, ellerindeki verilere göre biletli yolcu sayısının 2 bini geçtiğini söyledi.
Diyarbakır´da, Cumhurbaşkanı ve 28 dönem Milletvekili Genel Seçim´i için Şehirlerarası Otobüs Terminal´inde yoğunluk sürüyor. Kentte, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası göç edenler seçim için kente geri geldi. Oy kullanma işleminin ardından memleketlerine dönenler, otogarda yoğunluğa neden oldu.
`DİĞER SEÇİMLERE GÖRE YOĞUN BİR KATILIM OLDU´
Otobüs firması işletme müdürü Kendal Kaymaz, seçim öncesin yoğunluğun başladığını ifade ederek, "Bölgemize gelen insan sayısı fazlaydı. Biz zaten Türkiye'nin 7 bölgesine hizmet veriyoruz. Seçimden önce başlayan yoğunluk, şu anda da devam ediyor. Elimizdeki verilere göre biletli yolcu sayımız 2 bini geçti. Diğer seçimlere göre baya katılım oldu. Yolcu rezervasyonlarımız arttı. Şu anda gidişler de başladı" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serhat ÖZDEMİR
2023-05-15 19:20:04
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